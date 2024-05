Kommentar zum Gazakrieg Verständnis fehlt

Es wäre zu wünschen, dass Politiker und Journalisten dieser Entwicklung entgegenwirken, sie zumindest nicht befeuern würden. Doch mit Verweisen auf die Menschlichkeit „der Anderen“ gewinnt man in der Region derzeit keine Anhänger. Das Phänomen der Echokammern in sozialen Medien verstärkt das Problem: Angezeigt werden Inhalte, die das eigene Weltbild bestätigen. Selbst manche arabische Bürger Israels glauben, die Hamas habe am 7. Oktober keine Zivilisten umgebracht. Und viele jüdische Israelis halten die Berichte von hungernden Palästinensern für Propaganda. Viele Menschen auf beiden Seiten haben nicht nur radikal unterschiedliche Vorstellungen davon, wie dieser Konflikt gelöst werden sollte, sondern auch von Wahrheit und Lüge. Zukünftigen Friedensaktivisten wird die Arbeit noch schwerer gemacht.