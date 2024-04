Halbes Jahr nach Hamas-Angriff Gaza-Krieg führt zu großen Qualen auf beiden Seiten

Sechs Monate ist es her, dass Tausende Hamas-Terroristen den Süden Israels überfielen, Häuser niederbrannten, wahllos mordeten und folterten. 1200 Menschen brachten die Terroristen an diesem Tag um, Männer und Frauen, Kinder und Alte; 240 verschleppten sie als Geiseln in den Gazastreifen. Es war der tödlichste Tag in der Geschichte des Jüdischen Staates.