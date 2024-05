Kommentar zu den Demonstrationen an US-Universitäten Proteste helfen Trump

Die Bilder rufen Erinnerungen an die Vietnamkriegs-Proteste von 1968 wach. Heute wie damals hatten sie ihre Keimzelle an der Columbia-Universität in New York. Und breiteten sich dann über das ganze Land aus. Prüfungen zum Ende des Semesters müssen überall verschoben werden. Und frisch graduierte „Bachelors“ benutzen ihre Abschlussfeiern als Kulisse für Proteste gegen den Krieg in Gaza.