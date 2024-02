Gazastreifen Ägypten fürchtet israelischen Angriff auf Rafah

Kairo wird zum Zentrum der Bemühungen um eine neue Waffenruhe in Gaza. Nachdem hochrangige Hamas-Funktionäre in den vergangenen Tagen in der ägyptischen Hauptstadt zu Gast waren, wird jetzt CIA-Chef Bill Burns am Nil erwartet. Für die ägyptische Regierung ist der Einsatz für ein Ende des Krieges besonders dringend: Sie befürchtet eine Flüchtlingswelle aus dem Gazastreifen auf die ägyptische Sinai-Halbinsel. Kairo schickt zusätzliche Panzer und Truppen an die Grenze und warnt Israel vor einer Großoffensive auf die Stadt Rafah. „Jede Ausweitung militärischer Operationen hätte schwere Konsequenzen“, sagte Außenminister Sameh Shoukry am Wochenende.