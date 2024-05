Rechtspopulist Geert Wilders Was die neue Regierung für die Niederlande bedeutet

Auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Laufbahn wagte sich Geert Wilders auf gänzlich neues Gebiet. „Die Sonne wird wieder scheinen in den Niederlanden“, sagte er am Donnerstag und versuchte sich als politischer Meteorologe. Grund seines gelösten Gemütszustands wie auch der ihm zufolge guten Wetter-Prognose: das Koalitionsabkommen, in der Nacht zuvor besiegelt, das er nun offiziell präsentierte. Wie in den Niederlanden üblich, haben solche Programme einen Namen. In diesem Fall lautet er „Hoffnung, Mut, Stolz“.