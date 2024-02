Kommentar zu Donald Trumps Reaktion auf Alexej Nawalnys Tod Gefährlicher Unsinn der Republikaner

Donald Trump macht mehr Lärm um seine goldenen Turnschuhe als den denkwürdigen Tod Alexej Nawalnys. In seinem kryptischen Posting benutzt er den russischen Regimegegner als Einstieg in eine Litanei darüber, wie schlecht es um Amerika steht. Kein Wort der Anteilnahme, keine Forderung nach Aufklärung, keine Kritik am Kreml. Stattdessen peinliches Geschwurbel, das Trump einmal mehr als Putins Fanboy outet.