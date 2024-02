Russland Geheimdienstchef verhöhnt Überläufer nach Ermordung

Kiew hingegen hat den Tod des Mannes verifiziert. „Wir können diese Tatsache bestätigen“, sagte der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrij Jussow, bereits am Montag dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Olexij Danilow, Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, erklärte, Kiew habe dem Piloten vorgeschlagen, im Land zu bleiben. „Hier wäre er auf jeden Fall in Sicherheit gewesen.“ Der russische Geheimdienst hätte in der Ukraine nicht so leichtes Spiel gehabt wie in Spanien.