Russisch-ukrainischer Krieg Generalstabschef: 1000 ukrainische Soldaten in Russland

Der Vormarsch der Ukrainer sei gestoppt worden, sagte Gerassimow. „Die Operation wird mit einer Zerschlagung des Gegners und der Rückkehr an die Staatsgrenze beendet“, kündigte er an. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte noch am Dienstag behauptet, es habe keinen Durchbruch von ukrainischer Seite gegeben. Nun räumte das Militär ein, dass Einheiten auf russisches Staatsgebiet eingedrungen seien.