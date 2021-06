Russland : Gericht verbietet Nawalny-Organisationen endgültig

Alexej Nawalny während einer Gerichtsverhandlung in Moskau (Archivbild). Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Moskau Vorläufige Verbote waren bereits verhängt worden, nun ist es amtlich: Die Organisationen von Kremlkritiker Alexej Nawalny sind in Russland verboten. Für seine Unterstützer bedeutet das: Sie dürfen bei Wahlen nicht mehr kandidieren.

Russlands Justiz hat mehrere Organisationen des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny endgültig verboten. Unter anderem die Anti-Korruptions-Stiftung FBK und die Regionalstäbe des Oppositionellen seien als extremistisch eingestuft worden, teilte das Moskauer Gericht am Mittwochabend mit.

Nawalnys Unterstützer beklagen, dass die Justiz so den Kampf gegen Korruption sowie die Straßenproteste vor der Dumawahl im September lahmlegen will. Deutliche Kritik am Vorgehen der russischen Behörden kam zuletzt auch aus dem Ausland.