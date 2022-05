Russische Invasion : Gespräch mit Putin: Scholz und Macron fordern Kriegsende

Olaf Scholz und Emmanuel Macron haben am Samstag mit Wladimir Putin telefoniert. Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Moskau/Berlin/Paris- 80 Minuten lang sprechen Scholz und Macron mit dem russischen Präsidenten über den Krieg in der Ukraine. Putin zeigt sich dabei offen für einen Dialog - und spricht zugleich eine Warnung aus.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Telefonat mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron vor der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gewarnt.

. @Bundeskanzler Olaf Scholz und 🇫🇷 Präsident @EmmanuelMacron haben 🇷🇺 Präsident Putin in einem 80-min. Telefonat zu einem sofortigen Waffenstillstand aufgefordert,zum Rückzug der russ.Truppen + dazu, ernsthafte direkte Verhandlungen mit dem 🇺🇦 Präsidenten @ZelenskyyUa aufzunehmen pic.twitter.com/l2JFVOSkSn

Das berge das Risiko einer weiteren Destabilisierung der Lage und der Verschärfung der humanitären Krise, sagte Putin einer in Moskau am Samstag vom Kreml veröffentlichten Mitteilung zufolge. Scholz und Macron forderten in dem 80-minütigen Gespräch erneut ein Ende des Krieges, wie der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, mitteilte.