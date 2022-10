Osteuropa : Gespräche über Regierungsbildung in Lettland angelaufen

Ein Wahlplakat der liberalkonservativen Regierungspartei mit einem Porträt von Ministerpräsident Krisjanis Karins hängt an einer Hauswand in der Hauptstadt Riga. Foto: Alexander Welscher/dpa

Riga Inmitten der Spannungen mit Nachbarstaat Russland wegen des Ukraine-Kriegs konstituiert sich in Riga eine neue Regierung.

In Lettland sind wenige Tage nach der Parlamentswahl die Gespräche über die Regierungsbildung in dem baltischen EU- und Nato-Land angelaufen. Die siegreiche liberalkonservative Partei Jauna Vienotiba von Regierungschef Krisjanis Karins kam am Dienstag mit der nationalkonservativen Nationalen Allianz und dem zentristisch-konservativen Wahlbund Vereinigte Liste zusammen. Dabei seien keine unüberwindbaren Differenzen zu Tage getreten, sagte Karins in Riga.