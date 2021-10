Katar : Gespräche zwischen US-Delegation und Taliban in Doha geplant

Gespräche zwischen US-Delegation und Taliban in Doha geplant

Eine US-Delegation will sich in Doha mit hochrangigen Vertretern der Taliban treffen. Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Washington Das US-Außenministerium stellte klar, es gehe nicht um eine Legitimierung der Taliban in Afghanistan. Vielmehr wolle man diese an die Einhaltung ihrer Pflichten erinnern.

Eine US-Delegation will sich an diesem Wochenende mit hochrangigen Vertretern der radikal-islamistischen Taliban aus Afghanistan in der katarischen Hauptstadt Doha treffen.