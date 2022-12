Europaparlament : Geständnis im EU-Korruptionsskandal

Medienrummel vor dem Justizpalast in Brüssel. Foto: Gert Jochems/AP/dpa

Brüssel Nach Enthüllungen um mutmaßliche Korruption ist EU-Parlamentspräsidentin Metsola fest entschlossen, Vertrauen zurückzugewinnen. Ein Beschuldigter packt aus.

Im Korruptionsskandal um das Europaparlament hat ein Verdächtiger in Untersuchungshaft ein Geständnis abgelegt. Wie die Zeitungen „Le Soir“ und „La Repubblica“ unter Berufung auf Ermittlungsdokumente berichten, gab der Lebensgefährte der abgesetzten Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili zu, Teil einer Organisation gewesen zu sein, über die Katar und auch Marokko sich in europäische Angelegenheiten einmischen wollten.

Die Präsidentin des Europaparlaments Roberta Metsola kündigte für das kommende Jahr umfassende Reformen an.

Das Emirat hat versucht, seinen Ruf gegen Kritik zu verteidigen. Nun gerät das Land durch den Korruptionsskandal im EU-Parlament erneut in Verruf.

Bestechungszahlungen an EU-Parlamentarier werfen Schatten auf Katar

EU-Korruptionsskandal : Bestechungszahlungen an EU-Parlamentarier werfen Schatten auf Katar Das Emirat hat versucht, seinen Ruf gegen Kritik zu verteidigen. Nun gerät das Land durch den Korruptionsskandal im EU-Parlament erneut in Verruf.

Vorwürfe gegen Ex-Parlamentarier aus Italien

Der nun geständige Lebensgefährte der 44 Jahre alten Griechin ist bislang Assistent im Büro eines italienischen Abgeordneten. Dem Bericht zufolge beschuldigte er in seiner Aussage den früheren Parlamentarier Antonio Panzeri aus Italien, Kopf der mutmaßlichen Organisation gewesen zu sein. Beide sitzen in Untersuchungshaft. Seine eigene Rolle sei gewesen, Bargeld zu verwalten, heißt es dem Bericht zufolge in der Aussage. Zwei Abgeordnete hätten von Panzeri Geld erhalten. Dessen Anwalt antwortete auf „Le Soir“-Anfrage, er verfüge nicht über diese Informationen.