Gaza-Krieg „Geträumt, nach Hause zu kommen“: Geiseln in Sicherheit

Nach Angaben eines israelischen Fernsehsenders berichteten Angehörige anderer Freigelassener über die Situation vor Ort. „Es gab Tage, an denen es keine Vorräte gab, also aßen sie nur Fladenbrot. Sie wurden nicht gefoltert, aber es gab Tage, an denen sie kaum etwas zu essen hatten, in den letzten Tagen aßen sie nur noch sehr wenig Reis“, sagt eine Verwandte des neunjährigen Ohads dem Sender „Channel 12“. Ohad war mit seiner Mutter und seiner Großmutter am Freitag freigekommen. Der Großvater des Jungen verblieb in den Händen der Terroristen.