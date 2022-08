Ukraine-Krieg : Getreide-Frachter zur Inspektion in Türkei eingetroffen

Das Frachtschiff «Razoni» an der Einfahrt zum Bosporus. Das mit rund 26.000 Tonnen Mais aus der Ukraine beladene Schiff ist inzwischen in der Türkei eingetroffen. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Istanbul Der Getreide-Frachter „Razoni“ aus der Ukraine hat die durch Istanbul verlaufende Meerenge Bosporus sicher erreicht. Nun soll das Schiff von ukrainischen und russischen Vertretern inspiziert werden.

Das erste mit ukrainischem Getreide beladene Frachtschiff seit Beginn des russischen Angriffskriegs soll in Istanbul vor der Weiterfahrt in den Libanon inspiziert werden. Dazu gehen nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums Inspektoren der Ukraine, Russlands, der Türkei und der Vereinten Nationen am Mittwochmorgen an Bord des Frachters „Razoni“.