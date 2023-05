Proteste gegen Rentenreform Gewalt in Frankreich richtet sich auch gegen Macrons Familie

Im Schaufenster türmen sich Pralinen, Macarons und Souvenirs. „Seit sechs Generationen“ steht über dem Eingang zur Chocolaterie Jean Trogneux in Amiens. Das Geschäft ist eine feste Adresse in der Fußgängerzone der nordfranzösischen Stadt. Und seit einigen Wochen auch Zielscheibe der Gegnerinnen und Gegner der Rentenreform von Emmanuel Macron. Denn der Besitzer des Ladens mit mehreren Filialen in Nordfrankreich ist ein Großneffe der aus Amiens stammenden Präsidentengattin Brigitte Macron. Am Montagabend prügelten acht Angreifer vor seinem Geschäft auf Jean-Baptiste Trogneux ein, der eine Gehirnerschütterung und einen doppelten Rippenbruch erlitt. „Ich dachte, sie würden ihn töten“, sagte der Vater des Opfers dem Fernsehsender BFM.