Gewalt und Leid in Syrien Eskalation im Schatten des Gaza-Kriegs

Die Kämpfe sind zum Teil direkte Folgen des Gaza-Krieges. Pro-iranische Milizionäre beschossen amerikanische Stützpunkte in Syrien seit dem 7. Oktober wegen der US-Unterstützung für Israel. Die israelische Luftwaffe griff in den vergangenen Wochen die Flughäfen in der syrischen Hauptstadt Damaskus und in Aleppo an, um Waffenlieferungen aus dem Iran über Syrien an die Hisbollah-Miliz in Libanon zu stören; die Hisbollah beschießt seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober israelische Städte in der Nähe der libanesischen Grenze, um die Hamas zu unterstützen.