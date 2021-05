Regierungskritische Proteste : Gezi-Prozess in Istanbul wird neu aufgerollt

Soldaten sperren den Eingangsbereich des Gerichtsgebäudes in Silivri ab, in dem der Gezi-Prozess im Februar 2020 stattfand. (Archivbild). Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Istanbul In der Türkei wird ein eigentlich abgeschlossenes Verfahren zu den Gezi-Protesten 2013 wieder aufgerollt. Zu Beginn gibt es viel Kritik am Vorgehen der Justiz.

Knapp acht Jahre nach regierungskritischen Protesten in der Türkei rollt ein Gericht in Istanbul ein umstrittenes Verfahren zu den damaligen Ereignissen wieder auf.

In dem neuen Prozess müssen sich seit Freitag 16 Angeklagte verantworten, von denen einige in erster Instanz bereits freigesprochen wurden. Darunter ist der seit mehr als dreieinhalb Jahren inhaftierte Kulturförderer Osman Kavala, der zudem der Spionage beschuldigt wird. Auch der in Deutschland lebende Journalist Can Dündar steht unter Anklage.