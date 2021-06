Gipfeltreffen in Brüssel : USA und EU wollen Hand in Hand gegen China kooperieren

In Brüssel werden EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die EU-Delegation bei den Gesprächen mit Präsident Biden leiten. Foto: dpa/Francisco Seco

Brüssel Beim Treffen von Präsident Joe Biden mit Nato und Union wird über eine weitgehende Zusammenarbeit gegen den Gegenspieler in Fernost gesprochen. Erst vor wenigen Tagen hat die neue Administration in Washington im elitären Viererclub namens „Quad“ so etwas wie eine Anti-China-Allianz vorangetrieben.