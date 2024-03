Menschenrechte Grausame Praxis: Genitalverstümmelung bei Millionen Frauen

Die am internationalen Frauentag veröffentlichten Zahlen zeigen laut Unicef, dass der Kampf gegen Genitalverstümmelung zu langsam vorankommt. Er bleibe hinter dem Bevölkerungswachstum besonders in Ländern zurück, in denen die Tradition praktiziert wird. Am weitesten verbreitet sei weibliche Genitalverstümmelung in afrikanischen Staaten, dort seien 144 Millionen Fälle verzeichnet worden. In asiatischen Ländern seien es 80 Millionen Fälle und im Mittleren Osten sechs Millionen. Die Organisation geht zudem von einer Dunkelziffer in weiteren Teilen der Welt aus.