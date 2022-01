Polen : Grenze zu Belarus: Kein Zugang für Ärzte ohne Grenzen

Seit Wochen versuchen Tausende Migranten und Flüchtlinge, von Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen. Foto: Wojtek Jargilo/PAP/dpa/Archivbild

Warschau Ins Grenzgebiet zu Belarus dürfen von polnischer Seite aus keine „Ortsfremden“. Auch einer wichtigen Hilfsorganisation wird der Zugang verwehrt - obwohl immer noch Menschen Hilfe brauchen.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat sich aus Polens Grenzregion zu Belarus zurückgezogen. Die polnischen Behörden hätten der Organisation mehrfach den Zugang zu der Sperrzone unmittelbar an der Grenze untersagt.

Auch in Litauen und Belarus sei es Teams von Ärzte ohne Grenzen nicht gelungen, eine Genehmigung für den Zutritt zu dem Grenzgebiet zu bekommen, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.