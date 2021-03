Gewalttätige Proteste : Griechenland debattiert um Terroristen im Hungerstreik

Athen Er ist ein vielfacher Mörder, sagen die einen. Er ist ein Mensch, betonen die anderen. Die Debatte um den Hungerstreik des Terroristen Dimitris Koufodinas bewegt Griechenland.

Der heute 63-jährige Koufodinas war 2003 als einer der Mörder der extremistischen Untergrundorganisation „17. November“ zu elf Mal lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Zuletzt lebte er in einem Landwirtschaftsgefängnis, in dem die Gefangenen an der frischen Luft arbeiten und gewisse Freiheiten genießen. Nach einer Gesetzesänderung zu Hafterleichterungen veranlasste die konservative Regierung jedoch, dass er in ein Hochsicherheitsgefängnis in Mittelgriechenland verlegt wird. Koufodinas fordert nun mit seinem Hungerstreik, wenn schon nicht in das Landwirtschaftsgefängnis, dann zumindest wieder in das Athener Gefängnis „Korydallos“ verlegt zu werden, in dem er ursprünglich saß.