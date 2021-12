Pandemie : Großbritannien meldet fast 120.000 Corona-Neuinfektionen

London Im Vereinigten Königreich explodieren wegen der neuen Virus-Variante die Corona-Zahlen. Auch im Gesundheitssystem macht sich Omikron bereits deutlich bemerkbar.

Omikron-Variante dominiert

Die britische Statistikbehörde, die regelmäßig Tests in einer zufällig ausgewählten, repräsentativen Stichprobe durchführt, schätzt, dass allein in der Woche bis zum 16. Dezember in England mehr als 1,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert waren - das entspricht 1 von 45 Personen. In der laufenden Woche dürfte dieser Wert noch höher liegen.