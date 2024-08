Rechtsextreme Gewalt in Großbritannien Der lange Weg zum Miteinander

Auslöser war eine Messerattacke in der englischen Stadt Southport, bei der drei Kinder getötet wurden, und die anschließende Desinformation in den sozialen Medien über die Herkunft des mutmaßlichen Täters. Viele befürchteten einen ganzen Sommer der Ausschreitungen und Unruhen, doch seit einigen Tagen hat sich die Lage deutlich und damit schneller als von vielen erwartet beruhigt. Matthew Feldman, Rechtsextremismus-Experte an der Liverpool Hope University, begründet dies unter anderem mit den Maßnahmen von Premierminister Keir Starmer. Die Regierung habe früh gehandelt und auf Abschreckung gesetzt, indem sie deutlich gemacht habe, dass sie „schnell und hart“ gegen diejenigen vorgehen werde, die sich an Ausschreitungen und Krawallen beteiligten.