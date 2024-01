Druck von rechts in Großbritannien Reform UK profitiert vom Chaos bei den britischen Konservativen

Die Partei spricht jene Briten an, die sich ein härteres Vorgehen gegen Migranten wünschen. Wasser auf die Mühlen der Partei ist, dass nach dem Brexit mehr Visa ausgestellt wurden: Im Jahr 2022 lag die Nettozuwanderung bei 745.000, 2019 waren es noch 184.000. Fast 30.000 Menschen erreichten 2023 die Insel über den Ärmelkanal, obwohl Sunak versprochen hatte, dies zu stoppen. Sunak habe der Massenmigration Tür und Tor geöffnet, behauptete Tice. Um das zu ändern, schlägt er vor, „nicht unbedingt notwendige“ Einwanderung „einzufrieren“. Wie er dabei vorgehen will und was damit genau gemeint ist, ließ er offen.