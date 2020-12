Abschied besiegelt : Großbritannien trennt sich von der EU

London/Brüssel Hello, Goodbye: Nach jahrelangem Gezerre ist der Abschied Großbritanniens aus der EU besiegelt. Doch Fragen bleiben.

„Dies ist ein großartiger Moment für dieses Land. Wir haben die Freiheit in unseren Händen, und es liegt nun an uns, das Beste daraus zu machen“, sagte Premierminister Boris Johnson in seiner Neujahrsansprache ans britische Volk. Großbritannien könne Dinge nun anders machen - „und wenn nötig besser als unsere Freunde in der EU“.