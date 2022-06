Flüchtlinge : Großbritannien will Asylsuchende trotz Kritik abschieben

Ein Wachmann steht in der Hauptstadt Kigali auf der Straße vor den Hallmark Residences, einem der Standorte, an denen einige der Asylsuchenden untergebracht werden sollen. Foto: Uncredited/AP/dpa

London Kritik und Widerstand reißen nicht ab, doch die britische Regierung lässt sich nicht beirren: Der erste Flieger mit Schutzsuchenden soll Richtung Ruanda abheben.

Trotz starkem Gegenwind hält Großbritannien an seinem Plan fest, illegal eingereiste Asylsuchende verschiedenster Nationalitäten ins ostafrikanische Ruanda zu fliegen. Am Dienstagabend sollte der erste Flieger abheben.

Keine Rückkehr nach Großbritannien

Menschen, die illegal nach Großbritannien gelangt sind, sollen unabhängig von ihrer Nationalität oder Herkunft in das ostafrikanische Land gebracht werden und dort die Möglichkeit für einen Asylantrag erhalten. Auch wenn sie dort als Flüchtlinge anerkannt werden, soll es in keinem Fall eine Rückkehr nach Großbritannien geben.

Wer in der Maschine sitzt: bis zuletzt unklar

Die Maschine soll einem Bericht zufolge erst am Abend (22.30 Uhr MESZ) starten. Truss sagte dazu: „Es werden Leute an Bord sein. Und wer nicht bei diesem Flug dabei ist, nimmt den nächsten.“

Prinz Charles nimmt Stellung

Die Bischöfe der Church of England sprachen in einem offenen Brief, den die „Times“ veröffentlichte, von einer „Schande für die Nation“. Truss wies die Kritik zurück. „Unsere Politik ist vollkommen legal, vollkommen moralisch.“

Aus Ruanda kamen am Dienstag angesichts der harschen Kritik und des Widerstands der Betroffenen gegen ihre Ausreise eher verwunderte Töne. „Wir sehen es nicht als Bestrafung an, in Ruanda zu leben“, sagte eine Regierungssprecherin der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge bei einer Pressekonferenz. Man sehe es nicht als unmoralisch an, Menschen eine neue Heimat zu bieten. Kritiker bemängeln jedoch, das Land werde autokratisch regiert und habe eine zweifelhafte Bilanz wenn es um die Einhaltung von Menschenrechten geht.