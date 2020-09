Belarus : Großdemo nach Vereidigung Lukaschenkos in Minsk erwartet

Minsk Der Sonntag ist der wichtigste Protesttag der Opposition gegen den autoritären Staatschef Lukaschenko. Nach der Amtseinführung hoffen die Gegner des Machthabers auf noch mehr Zulauf bei dem Massenprotest. Wie werden die Sicherheitskräfte diesmal reagieren?

Nach der Vereidigung wird mit Spannung erwartet, ob sich ab 13.00 Uhr MESZ noch mehr Menschen an den Aktionen beteiligen als an den Wochenenden zuvor. An den vergangenen Wochenenden gingen Beobachter von jeweils mehr als 100 000 Demonstranten aus. In der Hauptstadt Minsk ist eine „Amtseinführung des Volkes“ geplant, bei der die Menschen die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja symbolisch ins Amt heben wollen.

Lukaschenko hatte sich am Mittwoch nach 26 Jahren an der Macht ohne Vorankündigung zum sechsten Mal im Amt vereidigen lassen. Bei der Abstimmung im August will er mehr als 80 Prozent der Stimmen erreicht haben. Nach der Amtseinführung nahmen die Proteste gegen den als „letzten Diktator Europas“ bezeichneten Machthaber in dieser Woche wieder an Fahrt auf. Die Proteste in der Ex-Sowjetrepublik dauern seit Mitte August an. Die Demonstranten fordern Neuwahlen ohne Lukaschenko, die Freilassung aller politischen Gefangenen und die strafrechtliche Verfolgung der Polizeigewalt.