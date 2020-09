„Brückentechnologie“ : Grüne gegen EU-Förderung von Gasprojekten aus Klimafonds

Brüssel Wie gelingt der Kohleausstieg am besten? Dafür „Brückentechnologien“ wie Gasprojekte zu fördern, wäre sinnlos, sagen die Grünen.

Es geht um den geplanten Just Transition Fund, der Kohleregionen - auch in Deutschland - bei der Abkehr von dem klimaschädlichen Brennstoff helfen soll. Was mit den derzeit anvisierten 17,5 Milliarden Euro gefördert werden kann, steht am Mittwoch im Europaparlament zur Abstimmung. Nach dem jüngsten Verhandlungsstand sollen dazu unter bestimmten Bedingungen auch Gasprojekte gehören.