Wahlen Guatemala: Korruptionsbekämpfer wird neuer Präsident

Der Soziologe Arévalo ist der Sohn des ersten demokratisch gewählten Präsidenten Guatemalas, Juan José Arévalo (1945-1951). Er wurde 1958 während des Exils seines Vaters in Uruguay geboren und studierte in Israel und den Niederlanden. In den 1990er Jahren war er Vizeaußenminister und Botschafter Guatemalas in Spanien. Später arbeitete er bei der internationalen Organisation Interpeace im Bereich Konfliktlösung. Er war auch Abgeordneter seiner Partei, die nach den Bürgerprotesten von 2015 gegen Korruption gegründet wurde.