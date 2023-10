Deutsche Hamas-Geiseln Habeck hofft auf Hilfe der Türkei

Istanbul · Deutschland will von der Türkei Hilfe bei den Verhandlungen um die Freilassung der Geiseln erbitten. Die Hamas-Führung war bei Beginn des Israel-Angriffes offenbar in Istanbul. Wirtschaftsminister Habeck will die Kontakte der türkischen Regierung nutzen.

25.10.2023, 05:00 Uhr

Gefällt sich in der Rolle des Vermittlers: Recep Tayyip Erdogan. Foto: AP/Mindaugas Kulbis

