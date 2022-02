Krieg in der Ukraine : Habeck stellt harte Sanktionen gegen Russland in Aussicht

Berlin/Moskau/Washington Die EU und die USA kündigen heftige Sanktionen gegen Russland an. Doch Moskau zeigt sich gelassen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck stellt harte EU-Sanktionen als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine in Aussicht: „Wir werden ein scharfes Sanktionspaket in der europäischen Gemeinschaft beschließen, zusammen mit den amerikanischen Partnern.“

Gelassenheit aus Moskau

Sanktionsankündigung von Baerbock

Auch Sanktionen aus den USA und London

Der britische Premierminister Boris Johnson hat ebenfalls ein „gewaltiges Paket an Wirtschaftssanktionen“ angekündigt. In einer Fernsehansprache an die Nation sprach Johnson von einer „riesigen Invasion zu Land, zu See und aus der Luft“. Deshalb würden noch am Donnerstag in Abstimmung mit den Verbündeten Wirtschaftssanktionen beschlossen. Johnson deutete zudem an, dass Großbritannien weitere Waffen an die Ukraine liefern könnte.