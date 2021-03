Vietnam : Haftstrafe wegen Brechens der Quarantäneregeln

Hanoi In Vietnam begibt sich ein Flugbegleiter nach der Einreise nicht in Quarantäne und trifft stattdessen 46 Menschen. Nun ist er wegen „Verbreitung gefährlicher Infektionskrankheiten“ verurteilt worden.

Ein Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt sah es nach eintägiger Prozessdauer als erwiesen an, dass der 29-Jährige der „Verbreitung gefährlicher Infektionskrankheiten“ schuldig sei. Der Mann, der für die nationale Gesellschaft Vietnam Airlines tätig war, habe sich nach einer Landung aus Japan und zwei negativen Corona-Tests nicht an die strenge 14-tägige Quarantänepflicht gehalten und stattdessen 46 Menschen unter anderem in einem Restaurant und einem Englisch-Kurs getroffen.