Myanmar : Haftstrafen für Suu Kyi und frühere britische Botschafterin

Naypyidaw Die Generäle in Myanmar lassen nicht locker. Gegen die frühere Demokratieikone Suu Kyi verhängten sie eine weitere Haftstrafe. Auch die frühere britische Botschafterin muss ein Jahr ins Gefängnis.

Das Militär in Myanmar geht weiter mit aller Härte gegen die entmachtete Ex-Regierungschefin Aung San Suu-Kyi und Gegner der Junta vor. Ein von den Generälen kontrolliertes Gericht verurteilte die 77 Jahre alte Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi am Freitag zu weiteren drei Jahren Haft, verbunden mit Zwangsarbeit, wie mit dem Prozess vertraute Quellen der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. In dem Verfahren ging es um angeblichen Wahlbetrug. Fast gleichzeitig wurde die ehemalige britische Botschafterin in dem Land, Vicky Bowman, wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Einwanderungsbestimmungen zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.