Medienberichte : Haitis Präsident Moïse von Unbekannten ermordet

Jovenel Moïse, Präsident von Haiti, ist von Unbekannten ermordet worden. Foto: AP/Dieu Nalio Chery

Port-au-Prince Haitis Präsident Jovenel Moïse ist ermordet worden. Nach Regierungsangaben waren am Mittwochmorgen unbekannte Angreifer in sein Haus eingedrungen. Seine Frau kam verletzt in ein Krankenhaus.



Medienberichten zufolge ist Haitis Präsident Jovenel Moïse ermordet worden. Wie der scheidende Regierungschef Claude Joseph mitteilte, sei Moïse am Mittwochmorgen in seinem Haus von einem Mordkommando getötet worden. Bei der Gruppe handele es sich um bislang unbekannter Angreifer. Sie hätten in der Nacht die Privatresidenz des Präsidenten in der Hauptstadt Port-au-Prince überfallen.

Auch die Frau des Präsidenten sei bei den Angriff verletzt worden, sie befindet sich nach Regierungsangaben im Krankenhaus.

Haitis Präsident Jovenel Moïse hatte erst am Dienstag Ariel Henry zum neuen Regierungschef ernannt. Dieser sollte eine Regierung bilden und die Gewalt im Land beenden. Zudem sollte er den reibungslosen Ablauf der bevorstehenden Wahlen sicherstellen. Am 26. September finden in Haiti Präsidenten- und Parlamentswahlen statt, zeitgleich ist ein Verfassungsreferendum geplant.