Bundeskanzler „Happy Birthday“ für Scholz beim G7-Gipfel

In der Nacht hatte Scholz, der in Italien von seiner Frau Britta Ernst begleitet wird, bereits in seinen Geburtstag reingefeiert. Um Mitternacht war er im Helikopter auf dem Rückflug vom Abendessen beim italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella auf der mittelalterlichen Stauferburg Castello Svevo in Brindisi. Danach feierte er am Gipfelort, im Luxusresort „Borgo Egnazia“, mit seinen engsten Mitarbeitern und wurde von ihnen mit einer Geburtstagstorte überrascht.