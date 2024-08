US-Wahlkampf Harris in Milwaukee: Rennen gegen Trump wird eng

Harris war kurz zuvor mit einer großen Show beim Parteitag der Demokraten in Chicago als Präsidentschaftskandidatin für die Wahl im November bestätigt worden. Die US-Vize trat direkt im Anschluss im rund eine Autostunde entfernten Milwaukee vor Anhängern auf. Die Veranstaltung fand in der Halle statt, in der die Republikaner mit Trump vor rund einem Monat ihren Parteitag abgehalten haben.