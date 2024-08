US-Wahlkampf Harris sichert sich Kandidatur - Wer wird ihr Vize?

Die US-Demokratin Kamala Harris hat sich die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei gesichert und will in den kommenden Tagen eine Wahlkampftour mit einem neuen Vize starten. Bei einer Online-Abstimmung der Demokraten zur Nominierung für die Präsidentenwahl im November erhielt Harris die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen, wie die Partei mitteilte. Harris tritt damit bei der Wahl im November gegen den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump an. In den kommenden Tagen will die 54-Jährige nun einen Vizepräsidentschaftskandidaten vorstellen und mit dem Partner auf einen Blitz-Trip durch die sieben am meisten umkämpften Bundesstaaten gehen.