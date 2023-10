Russland Hausdurchsuchungen bei Anwälten von Kremlgegner Nawalny

Nawalny, der als prominentester Kritiker von Präsident Wladimir Putin gilt, wurde bereits 2021 inhaftiert und sitzt mittlerweile in einem Straflager rund 260 Kilometer von Moskau entfernt. Kürzlich wurde bekannt, dass die Straflagerleitung seine Haftbedingungen erneut drastisch verschärfen und ihn für ein ganzes Jahr in eine Einzelzelle stecken will. Seine Unterstützer sind überzeugt, dass der russische Staatsapparat Nawalny auf diese Weise foltern, seinen Widerstand brechen und ihn als abschreckendes Beispiel für andere Regierungskritiker instrumentalisieren will.