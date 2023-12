Krieg in Nahost Heftige Kämpfe im Süden Gazas dauern an

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) fordert ein Ende der Belagerung des Gazastreifens. Im Al-Aksa-Krankenhaus in der Mitte des Gebiets seien die Vorräte an Treibstoff und medizinischem Material inzwischen auf einem kritischen Niveau, teilte die Organisation am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) mit. Grund dafür seien Straßensperrungen. „Die Belagerung muss aufgehoben werden, medizinische Hilfsgüter müssen dringend in den gesamten Gazastreifen geliefert werden“, so die Organisation.