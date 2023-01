Neuseeland : Hipkins tritt Nachfolge von Ardern in Neuseeland an

Hipkins tritt Nachfolge von Ardern in Neuseeland an

Wellington Es ist formell bestätigt: Der Nachfolger der scheidenden neuseeländischen Premierministerin wird Chris Hipkins. Auch seine Stellvertreterin steht fest.

Der 44-Jährige wurde am Sonntag von einem Ausschuss seiner Labour-Partei formell als Nachfolger bestätigt, zusammen mit seiner künftigen Stellvertreterin Carmel Sepuloni, einer Vertreterin der Pazifischen Insulaner. Hipkins kündigte am Sonntag bei eine Pressekonferenz an, er werde am Mittwoch als neuer Regierungschef vereidigt.