Weitere Front: Hisbollah beschießt israelische Stellungen an den Golanhöhen

In „Solidarität mit dem siegreichen palästinensischen Widerstand und dem Kampf des palästinensischen Volkes“ habe eine Brigade der Hisbollah am Sonntagmorgen drei Flächen der „zionistischen Besatzung“ im Gebiet der Schebaa-Farmen angegriffen, so die Hisbollah. Die sogenannten Schebaa-Farmen gehören nach Auffassung der UN zu den 1967 von Israel besetzten syrischen Gebieten. Syrien und einigen Parteien im Libanon sehen das Gebiet jedoch als libanesisches Territorium an.