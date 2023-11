Hassan Nasrallah Hisbollah-Chef: Hamas-Angriff „weise und mutig“

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat sich am Freitag zum ersten Mal seit Ausbruch des Gaza-Kriegs am 7. Oktober an die Öffentlichkeit gewandt. Er sagte, die Operation „Al-Aksa-Flut war zu hundert Prozent palästinensisch“ geplant gewesen. Die Operation sei vor der „Achse des Widerstands“ geheimgehalten worden. „Die Tatsache, dass niemand davon wusste, beweist, dass diese Schlacht ausschließlich palästinensischer Natur ist“, sagte Nasrallah.