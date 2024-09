Krieg in Nahost Hisbollah-Kreise: Bereit für „jegliches Szenario“ Israels

Bei einem Angriff am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Organisationen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt. Dies war der Auslöser des Gaza-Krieges. Seit Kriegsbeginn hat das israelische Militär nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 41.000 Menschen in Gaza getötet. Die Hisbollah handelt nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der Hamas und will ihre Angriffe erst einstellen, wenn die „Aggressionen gegen das palästinensische Volk“ aufhören.