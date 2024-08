Nahost Hisbollah nach Großangriff: Wollten keine Zivilisten treffen

Der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz hat nach einem groß angelegten Raketenangriff auf Israel vergleichsweise zurückhaltende Töne angeschlagen. Bei der Attacke am Sonntagmorgen mit mehr als 300 Raketen sollten keine zivilen Ziele in Israel getroffen werden, und auch nicht der Flughafen Tel Aviv oder das Verteidigungsministerium, sagte Hassan Nasrallah. „Unser Ziel war von Anfang an, keine Zivilisten anzugreifen, sondern militärische Ziele.“