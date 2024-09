Lage im Überblick Hisbollah schwört Vergeltung nach Explosionen im Libanon

Die Palästinenser appellieren an die UN-Vollversammlung der Vereinten Nationen, für eine Resolution zum Rückzug Israels aus besetzten Gebieten zu stimmen. „Bitte stehen Sie auf der richtigen Seite der Geschichte, mit internationalem Recht, mit Freiheit, mit Frieden. Die Alternative ist das, was Sie jeden Tag auf Ihren Fernsehbildschirmen sehen und was das palästinensische Volk in seinem Fleisch ertragen muss“, sagte der palästinensische Vertreter bei den Vereinten Nationen, Riad Mansur, in New York.