Wahlen Historische Wahl in Südafrika - ANC droht Machtverlust

Besonders in den vergangenen 15 Jahren hat der ANC enorm an Unterstützung verloren. Laut dem jüngsten Bericht des Befragungsinstituts Afrobarometer sind 85 Prozent der Bevölkerung unzufrieden mit der Richtung, die das Land eingeschlagen hat. Etwa die Hälfte glaubt, Südafrikas Demokratie leide an „massiven Problemen“. Mehr als 70 Prozent gaben an, dem Präsidenten und Parlament „überhaupt nicht“ oder „nur wenig“ zu vertrauen.