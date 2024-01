Vorwahlen in den USA Historischer Sieg für Trump

Concord, New Hampshire · Amerika steuert unaufhaltbar einer Neuauflage des Rennens zwischen Joe Biden und Donald Trumps zu. Anders als in der Vergangenheit erwies sich New Hampshire bei den Vorwahlen nicht als Spielverderber für die Favoriten. Nikki Haley verlor zweistellig und verpasste die letzte Chance, Trump bei den Republikanern zu stoppen.

24.01.2024 , 18:00 Uhr

Donald Trump, Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner und ehemaliger Präsident der USA, kommt zu einer Rede bei einer Vorwahl-Party. Foto: dpa/Matt Rourke

Die Verliererin strahlte. „Das Rennen ist lange nicht vorbei“, redete sie ihren Anhängern in Concord Mut zu, die ihr wie einer Siegerin zujubelten. Dabei hatte die Nachrichtenagentur „Associated Press“ bei Schließen der Wahllokale in New Hampshire um kurz nach 20 Uhr eine bittere Nachricht für Nikki Haley parat. Trotz Rekord-Wahlbeteiligung parteilich nicht gebundener Wähler stand Donald Trump schon nach wenigen Minuten als Wahlsieger fest.