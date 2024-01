Justizreform Historisches Urteil: Wie geht es weiter für Israel?

Die von der Regierung seit ihrer Vereidigung vor einem Jahr massiv vorangetriebene Justizreform hatte einen tiefen Spalt in die israelische Gesellschaft getrieben. Über Monate gingen immer wieder Hunderttausende Menschen auf die Straße, um dagegen zu protestieren. Sie stuften das Vorgehen der Regierung als akute Gefahr für Israels Demokratie ein. Die Gesetzesänderungen im Rahmen der Reform könnten Netanjahu laut Experten auch in einem gegen ihn laufenden Korruptionsprozess in die Hände spielen. Die Regierung argumentierte dagegen, das Gericht sei in Israel zu mächtig und mische sich in politische Entscheidungen ein.