Klimakrise in Frankreich Hitzestau am Eiffelturm

Der Spielplatz für die Kleinsten am Pariser Square Sarah Bernhardt ist komplett durch Stoffsegel vor der Sonne geschützt. Was im 20. Arrondissement der Hauptstadt auf wenigen Quadratmetern praktiziert wird, muss wohl bald im großen Stil in der ganzen Metropole umgesetzt werden. Bäume, Sonnensegel und weiß gestrichene Dächer sollen in den nächsten Jahren die Temperaturen senken. Denn der Klimawandel wird Paris ebenso wie andere Städte und Regionen Frankreichs mit voller Wucht treffen. „50 Grad in Paris sind keine Science Fiction“, sagte der Grünen-Stadtrat Alexandre Florentin bei der Vorlage eines Berichts zur Anpassung an künftige Hitzewellen.